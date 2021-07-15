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В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации
В Мариуполе 16 июля откроется второй Центр массовой вакцинации. Там будут работать две бригады медиков, которые будут вакцинировать CoronaVac, сообщает пресс-служба горсовета.
Центр вакцинации будет работать по пятницам и субботам с 9:00 до 15:00 на базе школы №5 (микрорайон «Восточный», улица Киевская, 72).
Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный номер и мобильный телефон.
Отмечается, что в будни вакцинацию проводят по предварительной записи во всех городских центрах первичной медико-санитарной помощи. Еще один Центр массовой вакцинации в Мариуполе работает по выходным в СК "Ильичевец".
Сообщается также, что город уже получил 1100 доз вакцины Pfizer, а в августе ожидается поставка партии вакцины Moderna.
"Мариуполь лидирует в области по количеству вакцинированных. Это положительно влияет на общую статистику заболеваемости в городе. Процедура вакцинации максимально проста и абсолютно бесплатна", — прокомментировали в горсовете.
Теги: Мариуполь, вакцинация, центр, COVID-19
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