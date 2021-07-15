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В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе
Управление верховного комиссара ООН по правам человека провело подсчет общего числа жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2021 года, передает "Радио Свобода".
"По подсчетам Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500–44 500", – сообщили в организации.
Это количество распределяется следующим образом:
– 13 200–13 400 погибших (не менее 3901 гражданских лиц, около 4200 украинских военных и примерно 5800 членов вооруженных групп);
– 29 600–33 600 раненых (7 000–9 000 гражданских лиц, 9 800–10 800 украинских военных и 12 800–13 800 членов вооруженных групп).
В течение всего периода конфликта на гражданских лиц приходится 25–26% от общего количества погибших (3 390 из 13 200–13 400). Такое же соотношение касается и ранений, говорится в информации УВКПЧ ООН.
В организации также отмечают, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33–34% в 2014 году (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4–5% в 2019-2021 годах (одно погибшее гражданское лицо на 20–25 погибших украинских солдат или членов вооруженных групп).
Теги: Донбасс, война, ООН, жертвы
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