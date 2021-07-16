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Делегация посольства США посетила зону ООС
Делегация посольства США в Украине во главе с временно поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом посетила район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
Во время брифинга Кент и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию безопасности в районе проведения ООС, вопрос совместимости подразделений Вооруженных сил Украины и армий стран НАТО и внедрение стандартов НАТО в ВСУ.
"США поддерживают Украину в ее стремлениях защитить свою территориальную целостность и независимость. И будут продолжать это делать, в том числе предоставляя необходимую материально-техническую помощь", - подчеркнул Кент.
Он отметил, что США постоянно наблюдают за ситуацией на Донбассе и остаются надежным партнером Украины.
Также американские дипломаты получили отзывы об эффективности материально-технической помощи, которую США оказали Украине в течение 2014-2021 годов.
"Подразделения ВС Украины используют станции связи, контрбатарейные радары, санитарные автомобили и много других средств, предоставленных правительством США. Это все очень помогает нашим военным в отпоре российской агрессии. Выражаю искренние слова благодарности американскому народу за надежную поддержку и такую важную для нас помощь", - сказал Кравченко.
Теги: США, Донбасс, визит, посольство, ООС
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