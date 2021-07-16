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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк

16.07.2021 08:00
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На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк

Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине. В результате обстрела повреждены крыша дома и крыша гаража. Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
"Сегодня около о 19:30 российские оккупанты совершили обстрел пгт. Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет", - написал он.
Кириленко добавил, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по ст.438 УК Украины. Детали происшествия устанавливаются.



Теги: Донбасс, Нью-Йорк, обстрел, боевики
 
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