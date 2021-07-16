Последние новости раздела
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni18:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"15:00
- На Донетчине из-за жары временно ограничили движение большегрузов14:00
- На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП12:00
Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»
16.07.2021 10:00
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию «Единая Россия». Об этом он сообщил в четверг по итогам агитационного форума партии в Донецке, пишут сепаратистские СМИ.
«Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду», – ответил Пушилин на вопрос, будет ли он вступать в ряды «Единой России».
Теги: Донецк, Единая Россия, Пушилин, ОРДО
Читайте также:
- "И случится это, как только марионетке ниточки обрежут. Пушилину заранее уготована участь Захарченко"
- Пушилин пошел против воли Кремля?
- "Ничто не должно помешать Пушилину", - Кремль запретил Губареву появляться в Донецке
- В Донецке люди не интересуются фейковыми «выборами»
- «Всего лишь сероводород»: у Пушилина опровергли наличие метана под водой в центре Донецка
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni18:00
- В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов16:00
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac09:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- Украина обзавелась официальной страницей в Instagram16:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- Рада отправила Авакова в отставку12:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе
- В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом
- В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк
- На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП