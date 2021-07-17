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Архив - Донецкая область

Укрзализныця восстанавливает два пригородных поезда на Донбассе

17.07.2021 15:00
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Укрзализныця восстанавливает два пригородных поезда на Донбассе

Укрзализныця восстанавливает движение двух пригородных поездов на Донетчине и Луганщине. Об этом сообщает пресс-центр УЗ.
С 19 июля будет курсировать поезд №6107 / 6106 Волноваха — Мариуполь — Волноваха.
Из Волновахи он будет отправляться в 11:25 и прибывать в Мариуполь в 13:19. Обратно из Мариуполя он будет отправляться в 14:40 и прибывать в Волноваху в 16:35.
С 25 июля — поезд №6443 / 6444 Сватово — Попасная — Сватово.
Со станции Сватово он будет отправляться в 09:40 и прибывать в Попасную в 13:10. Обратно он будет отправляться в 13:20 и на конечную станцию прибывть в 17:22.



Теги: Волноваха, Мариуполь, Укрзализниця, Попасная, Сватово
 
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