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В оккупированном Донецке взорвался газопровод
Вчера в Буденновском районе Донецка взорвался газопровод. Инцидент произошел около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово", сообщаюи местные СМИ.
В результате взрыва начался пожар, на ликвидацию которого сотрудникам МЧС потребовалось около часа. В тушении огня было задействовано порядка 50 пожарных и 10 единиц техники.
По сообщениям очевидцев, перед хлопком возле газопровода были слышны звуки, похожие на шипение.
Главарь "ДНР" Пушилин поспешил обвинить в инциденте "украинских диверсантов". "В ходе предварительного расследования было установлено, что взрыв стал результатом террористического акта – намеренной диверсии со стороны Украины. Сегодняшний взрыв произошел в одном из наиболее густонаселенных районов Донецка, могли пострадать тысячи человек, жертв не было только по счастливой случайности", — заявил он.
На субботу запланирован специальный брифинг "МГБ" и "МЧС" об обстоятельствах ЧП.
Теги: Донецк, взрыв, газопровод, ОРДО
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