В оккупированном Донецке взорвался газопровод

17.07.2021 09:00

Вчера в Буденновском районе Донецка взорвался газопровод. Инцидент произошел около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово", сообщаюи местные СМИ.

В результате взрыва начался пожар, на ликвидацию которого сотрудникам МЧС потребовалось около часа. В тушении огня было задействовано порядка 50 пожарных и 10 единиц техники.

По сообщениям очевидцев, перед хлопком возле газопровода были слышны звуки, похожие на шипение.

Главарь "ДНР" Пушилин поспешил обвинить в инциденте "украинских диверсантов". "В ходе предварительного расследования было установлено, что взрыв стал результатом террористического акта – намеренной диверсии со стороны Украины. Сегодняшний взрыв произошел в одном из наиболее густонаселенных районов Донецка, могли пострадать тысячи человек, жертв не было только по счастливой случайности", — заявил он.

На субботу запланирован специальный брифинг "МГБ" и "МЧС" об обстоятельствах ЧП.

