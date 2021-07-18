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Архив - Донецкая область

На трассе Донецк – Новоазовск сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)

18.07.2021 13:00
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На трассе Донецк – Новоазовск сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)

Рейсовый автобус, следовавший с пассажирами из Донецка в Новоазовск, загорелся на юге ОРДО в 15 км от пункта назначения. Об этом сообщили в "МЧС ДНР".
"На автотрассе Т-05-08 Донецк – Новоазовск, в Новоазовском районе, возле села Бессарабка (15 км севернее райцентра – прим. ДАН) 17 июля произошел пожар – горение рейсового автобуса", – сказано в сообщении.
Отмечается, что автобус "Эталон" следовал с 30 пассажирами по маршруту Донецк – Новоазовск. Машина полностью уничтожена огнем, погибших и пострадавших нет.
От "МЧС ДНР" привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.



Теги: Донецк, Новоазовск, автобус, пожар, ОРДО
 
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