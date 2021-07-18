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За субботу оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе, двое наших воинов ранены
За субботу, 17 июля, российские оккупационные войска на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
В частности, вблизи Чермалыка наемники РФ стреляли из стрелкового оружия.
В районе Водяного на Приазовье оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.
В направлении Старогнатовки вооруженные формирования РФ применяли артиллерию калибра 122-мм.
В районе Песков враг трижды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Новозвановки российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщается, украинские военные стреляли в ответ. В результате вражеских обстрелов 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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