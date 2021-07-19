В Донецке запускают автобусный маршрут через три района

19.07.2021 08:00

Новый автобусный маршрут №10-а планируется открыть в Донецке до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" города.

"На основании обращений жителей Киевского района в настоящее время специалистами КП администрации г. Донецка проведена подготовительная работа и разработан паспорт нового автобусного маршрута № 10-а "мкрн Александро-Григорьевка – пр. Партизанский – пр. Киевский – ул. Университетская – хладокомбинат "Винтер", запуск работы которого запланирован на второе полугодие 2021 года", – сказано в сообщении.

Отметим, что маршрут свяжет три района столицы – Киевский, Ворошиловский и Ленинский. Его протяженность составит порядка 13 км.