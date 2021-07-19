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В Киеве начал работу образовательный проект для подростков Донбасса
19-30 июля в Киеве будет работать Школа документалистики и медиа «DocUaDream» для подростков Донбасса, которых затронула война, сообщает ІнА "Українські Новини".
Это 10-дневная учебная сессия, где подростки научаться снимать и монтировать документальные киноистории, писать журналистские тексты, фотографировать и успешно публиковать все это в интернете. Обучение будет происходить с 19 июля по 30 июля включительно по адресу ул. Большая Васильковская, 5, Кооператив Хаб (6 этаж) с 10:00 до 18:00. В приложениях размещен детальный график обучения. Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.
"Наши участники получат практические умения и знания от профессионалов своего дела. Команда тренеров-преподавателей состоит из журналистов, операторов и режиссеров, известного фотографа и IT-специалистки", - отмечает руководитель проекта Наталья Ящук.
Участие в школе абсолютно бесплатное - от проезда и питания, до обучения и необходимой для этого техники.
Для тех, кто хочет присоединиться к обучению онлайн, есть канал в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCf4x7CzVnrSW7LPYZ6zpY0A
Страницы проекта в соцсетях:
Инстаграм: https://instagram.com/docuadream
Фейсбук: https://www.facebook.com/DocUaDream/
Теги: Донбасс, Киев, школа, журналистика, подростки
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