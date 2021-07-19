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В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару
19.07.2021 15:00
В эти жаркие дни жители Краматорска могут освежиться под "водяными арками", которые установило КП "Краматорский водоканал". Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Facebook.
Одна из них установлена в самом центре города – в сквере "Лабиринт", а в минувшие выходные такая появилась еще и на аллее к ЦКД им. Леонида Быкова.
Отмечается, что "арки" уже очень популярны – через них проходят не только дети, но и взрослые.
Теги: Донбасс, Краматорск, вода, охлаждение, жара, арка
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