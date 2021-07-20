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Архив - Донецкая область

В ДонОГА анонсировали возобновление автобусного сообщения в прифронтовых районах

20.07.2021 17:00
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В ДонОГА анонсировали возобновление автобусного сообщения в прифронтовых районах

Восстановление автобусного сообщения прифронтовых населенных пунктов Бахмутка, Жованка, Майорск, Светлодарск, Мироновский, Луганское, Новолуганское, Майское, Гладосово, Роты, Клиново, Возрождение и других с городами Бахмут и Светлодарск начнется на следующей неделе, сообщает пресс-ценртр ДонОГА.
Об этом шла речь на онлайн-встрече заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина с представителями международных гуманитарных организаций.
С начала российской агрессии здесь отсутствовал какой-либо транспорт, что значительно усложняло жизнь местного населения.
"Мы очень благодарны за такую поддержку всем, кто принимал участие в реализации проекта. Это очень сложная, но нужна работа. За последнее время облгосадминистрацией восстановлено более двух тысяч жилых домов вдоль всей линии разграничения, и люди возвращаются в свои дома. Общая задача для нас всех - обеспечить их всем необходимым", — подчеркнул Вадим Филашкин.
Проект по предоставлению транспортных услуг реализуется благотворительным фондом "АДРА" и ОО "Проліска". Рассчитан он на один год, после чего обязанности по перевозке людей перейдут в местные органы власти.



Теги: Донбасс, автобус, Светлодарск, линия разграничения, Бахмут
 
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