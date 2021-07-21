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Пушилин пообещал "разобраться" с очередями на "Успенке"
21.07.2021 14:00
В ОРДО занялись урегулированием ситуации с очередями у пропускного пункта "Успенка" на границе с РФ. Об этом на выездном совещании в Амвросиевском районе заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.
"Ко мне поступила масса таких обращений, — сказал он. – Разбираемся, проводим мониторинг, чтобы выявить реальные причины".
По словам Пушилина, прежде всего это связано с увеличением потока людей на отдых в Россию. Кроме того, озвучена проблема удорожания грузов. Все вопросы взяты на контроль.
"Все находится под очень пристальным вниманием. Виновные, если такие будут выявлены, будут наказаны", — добавил он.
Теги: Россия, Пушилин, очереди, ОРДО, Успенка
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