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Архив - Донецкая область

За сутки враг 14 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен

21.07.2021 08:00
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За сутки враг 14 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен

За прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В районе Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.
Неподалеку от Марьинки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Зайцево враг дважды вел огонь из минометов 120-мм калибра.
В направлении Старогнатовки оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Гранитного противник применял вооружение БМП-1.
В районе поселка Пески российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Неподалеку от Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Кроме того, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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