Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека

22.07.2021 13:00

Из-за осложнения погодных условий в среду, 21 июля, в Донецкой области погиб один человек и семеро пострадали, еще один житель погиб в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«21 июля в г. Дружковка и г. Константиновка в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 госпитализированы. В г. Дружковка, Константиновка, Славянск, Мирноград, пгт Ямполь и с. Кондратовка Краматорского района повреждено 77 кровель (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов)», – сказано в сообщении.

Еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка Миловского района Луганской области.

Также сообщается, что на утро 22 июля из-за порывов ветра, дождя и грозы без электроснабжения остались 29 населенных пунктов в Донецкой и 3 - в Луганской областях. Над восстановлением электроснабжения сейчас работают бригады облэнерго.