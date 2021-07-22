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Архив - Донецкая область

Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека

22.07.2021 13:00
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Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека

Из-за осложнения погодных условий в среду, 21 июля, в Донецкой области погиб один человек и семеро пострадали, еще один житель погиб в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«21 июля в г. Дружковка и г. Константиновка в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 госпитализированы. В г. Дружковка, Константиновка, Славянск, Мирноград, пгт Ямполь и с. Кондратовка Краматорского района повреждено 77 кровель (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов)», – сказано в сообщении.
Еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка Миловского района Луганской области.
Также сообщается, что на утро 22 июля из-за порывов ветра, дождя и грозы без электроснабжения остались 29 населенных пунктов в Донецкой и 3 - в Луганской областях. Над восстановлением электроснабжения сейчас работают бригады облэнерго.



Теги: Донбасс, погибший, непогода
 
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