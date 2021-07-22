Студентов ОРДЛО обяжут изучать статью Путина об Украине

22.07.2021 10:00

Группировки "ЛДНР" приказали внести статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в образовательные программы подконтрольных им вузов. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".

"Наши источники информации из числа работников образования в ОРДЛО сообщают, что со следующего учебного года статья президента РФ Владимира Путина о так называемом "едином народе", будет изучаться в вузах ОРДЛО", – отмечают правозащитники.

По их информации, о статье также будут рассказывать на так называемых "уроках мужества" в школах ОРДЛО.

"Цель одна – это воспитание у детей и молодежи ОРДЛО негативного восприятия государства Украина, а также распространение идей Владимира Путина в отношении Украины", – подчеркивают в "Восточной правозащитной группе".