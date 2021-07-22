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Архив - Донецкая область

В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан

22.07.2021 16:00
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В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан

"Центр занятости ДНР" готов предложить соискателям более 19 тысяч вакансий. Об этом сообщила его "директор" Елена Голобородова.
"В базе Республиканского центра занятости содержится 19 330 вакансий постоянной работы", — сказала Голобородова.
Она подчеркнула, что предложения актуальны практически во всех сферах деятельности. Однако наиболее востребованы специалисты строительных специальностей, горнорабочие, медики.



Теги: вакансии, центр занятости, ОРДО
 
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