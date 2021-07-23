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Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе

23.07.2021 10:00
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Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе

Председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что он как можно больше будет помогать Востоку Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции во время поездки на линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, передает Укринформа.
"Очень печально, что в Европе в 21 веке еще есть такие места, где происходят военные конфликты. Однозначно, что этот контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской является одним из самых печальных мест в Европе. Мы сейчас, когда председательствуем в Комитете министров Совета Европы, все сделаем для того, чтобы помочь как можно больше. Своими средствами мы пытаемся добиться того, чтобы договоренности, которые были приняты в Минске, были выполнены", - заявил Сийярто.
Чиновник отметил, что Венгрия выделила 140 тысяч евро на программу Совета Европы по поддержке Украины, а также финансировала реконструкцию медпункта в Станице Луганской.
Министр иностранных дел добавил, что в миссии ОБСЕ есть 21 венгр, и они намерены продолжать участие в ней.
"Мы искренне надеемся, что это печальное положение, которое мешает жить многим людям, как можно скорее исчезнет", - подчеркнул глава венгерской дипломатии.



Теги: Донбасс, Венгрия, ОБСЕ, Станица Луганская
 
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