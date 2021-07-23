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Архив - Донецкая область

Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ

23.07.2021 08:00
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Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ

Из-за нерешенных процедурных вопросов политическая рабочая группа ТКГ не смогла провести формальное заседание. Об этом заявила спецпред председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау в четверг, 22 июля, передает Корреспондент.net.
"Нерешенные процедурные вопросы снова не позволили политической рабочей группе провести формальное заседание. Во время неформальных консультаций найти конструктивное решение и возобновить работу, преодолевая политические разногласия, а также выполняя поручения ТКГ, не удалось", - сказала Грау.
По ее словам, участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц и обсудили "процессуальную очистку" относительно заявленных.
Грау добавила, что в очередной раз не удалось достичь прогресса в вопросе открытия новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области. При этом последняя часть дискуссии в этой группе была посвящена теме пропавших без вести.
"Экономическая рабочая группа обсудила широкий спектр вопросов: водоснабжение, пенсионные выплаты, инспекция МАГАТЭ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Особое внимание было вновь уделено вопросам экологии. В частности, удалось продвинуться в дискуссии о создании экспертной группы по исследованию ситуации в затопленных шахтах вдоль линии столкновения", - отметила Грау.
Представительница ОБСЕ напомнила, что заседание ТКГ 21 июля было последним для нее на должности.
"Мой преемник посол Микко Киннунен вступает в должность 1 августа. Я желаю ему плодотворной работы и больших успехов", - подытожила Грау.



Теги: Донбасс, итоги, заседание, ТКГ
 
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