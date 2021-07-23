В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку

23.07.2021 09:00

На портале «Дія» открыли прием заявлений на второй розыгрыш льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на странице «Дії» в Facebook.

«Вчера некоторые уже выиграли возможность взять льготный кредит на жилье, а сегодня мы открываем прием заявок на новый розыгрыш, чтобы предоставить доступные кредиты большему количеству переселенцев», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше кредитов второго транша, нужно перейти на портал «Дія» и подать заявление.

При этом уточняется, что заявления с прошлого розыгрыша остаются актуальными, подавать новые повторно не нужно.

Что касается сроков проведения второго розыгрыша, сообщается, что следующие определения победителей будут проводиться не реже одного раза в четыре месяца. Точной даты пока нет.