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Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути
25.07.2021 17:00
С 1 августа поезд №826 / 825 "Днепр - Авдеевка" будет курсировать по новому графику. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
Региональный поезд курсирует ежедневно (кроме среды). С Днепра он будет отправляться в 09:56 (по старому расписанию), но прибывать в Авдеевку на 18 минут раньше - в 14:05. Обратно из Авдеевки он будет отправляться в 15:45 (на 26 минут позже, чем в предыдущем расписании) и прибывать в 19:43 - по старому расписанию.
Теги: Авдеевка, поезд, Укрзализниця, Днепр
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