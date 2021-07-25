В Мариуполе отметили День Нептуна

25.07.2021 10:00

В субботу, 24 июля 2021 года, на городском пляже Мариуполя состоялось традиционное празднование Дня Нептуна, сообщает 0629.com.ua.

Основу действа составляла театрализованная постановка с участием местных актеров и упор на тему противостояния команды пирата Джека Воробья, которая неожиданно высадилась на побережье, и добропорядочного повелителя морей Нептуна, которого что есть силы поддерживали дети.

После поединка между Воробьем и Нептуном, "помочь" которым можно было участием в конкурсах и забавах, детям раздали подарки, а для всех желающих устроили пляжную дискотеку. В завершение, на всех желающих освежиться спасатели вылили 5 тонн воды из пожарного брандсбойта.