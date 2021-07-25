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В Мариуполе отметили День Нептуна
25.07.2021 10:00
В субботу, 24 июля 2021 года, на городском пляже Мариуполя состоялось традиционное празднование Дня Нептуна, сообщает 0629.com.ua.
Основу действа составляла театрализованная постановка с участием местных актеров и упор на тему противостояния команды пирата Джека Воробья, которая неожиданно высадилась на побережье, и добропорядочного повелителя морей Нептуна, которого что есть силы поддерживали дети.
После поединка между Воробьем и Нептуном, "помочь" которым можно было участием в конкурсах и забавах, детям раздали подарки, а для всех желающих устроили пляжную дискотеку. В завершение, на всех желающих освежиться спасатели вылили 5 тонн воды из пожарного брандсбойта.
Теги: Донбасс, Мариуполь, праздник, День Нептуна
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