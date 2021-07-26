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ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе
Наемники РФ размещают тяжелую военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
Так, возле жилых кварталов на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей наблюдатели обнаружили зенитные установки.
В частности известно, что зенитная установка типа ЗУ-23 была обнаружена вблизи жилого района Донецка. Его обнаружил беспилотник спецмиссии.
Кроме того, беспилотник ОБСЕ обнаружил 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (типа БРЭМ - 2 единицы и БТС-4А - 3 единицы), а также 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) вблизи жилого района Донецка.
В Луганской области вблизи Пахалевки боевики разместили бронетранспортер (МТ-ЛБ) с зенитной установкой (ЗУ-23).
Также в отчете сообщается о вооружении, размещенном в нарушение линий отвода.
В Луганской области возле поселка Сентяновка боевики разместили два миномета "Сани" 120 калибра.
Вблизи жилых районов Донецка беспилотник ОБСЕ заметил самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм).
Теги: ОБСЕ, военная техника, ОРДЛО, НВФ
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