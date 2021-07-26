Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков

26.07.2021 15:00

Сегодня, 26 июля, наемники российской гибридной армии обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого вооружения. Ранены семеро украинских военнослужащих, передает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

В штабе ООС заявляют, что боевики обстреляли позиции украинской армии в полосе ответственности "Восток", используя запрещенное минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение.

По данным штаба, в результате обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Их госпитализировали. Состояние здоровья одного военного – тяжелое, еще одного – средней степени тяжести, пятерых – удовлетворительное.