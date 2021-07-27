Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе

27.07.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе

Сотрудники "МЧС ДНР" спасли четверых человек, в том числе двоих детей, которых унесло в море на надувном матрасе в Седово. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного "ведомства".
"Водолазы группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором извлекли из воды на берег четырех человек (из них двое детей), которые отплыли на расстояние 100 метров от берега на надувном матрасе и не могли самостоятельно вернуться", — сказано в сообщении.
Инцидент произошел 26 июля в районе городского пляжа №1 в Седово.



Теги: Азовское море, спасатели, Седово, надувной матрас, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх