В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе

27.07.2021 15:00

Сотрудники "МЧС ДНР" спасли четверых человек, в том числе двоих детей, которых унесло в море на надувном матрасе в Седово. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного "ведомства".

"Водолазы группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором извлекли из воды на берег четырех человек (из них двое детей), которые отплыли на расстояние 100 метров от берега на надувном матрасе и не могли самостоятельно вернуться", — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 26 июля в районе городского пляжа №1 в Седово.