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Архив - Донецкая область

В Славянск прибыл "Мотопробег Единства"

27.07.2021 10:00
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В Славянск прибыл "Мотопробег Единства"

Вечером 26 июля на Соборную площадь Славянска прибыло более сотни байкеров со всей Украины. Все они участники “Мотопробега единства 2021”, который стартовал 7 дней назад в Ужгороде, сообщает Восточный Вариант.
Всего планируют проехать более 5 тысяч километров, 57 городов и почти все областные центры. В рамках пробега байкеры провозят через всю Украину государственный и Крымскотатарский флаги. По традиции, участники акции оставляют на них свои пожелания как символ единства украинцев.
Финиш мотопробега запланирован на острове Хортица Запорожской области. Промежуточная точка - село Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом. Именно там байкеры передадут Крымскотатарский флаг местным жителям.



Теги: Донбасс, Славянск, байкеры, пробег
 
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