Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины

27.07.2021 09:00

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" прибудет в завтра в ОРДО, сообщил "глава ДНР" Денис Пушилин.

"В среду, 28 июля, в республику при поддержке Всероссийской политической партии "Единая Россия" прибывает вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", - написал он в Telegram-канале. - Всего ожидается около 86 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Она также в этот период поступает в ряд регионов Российской Федерации".

По его словам, после прибытия вакцина в кратчайшие сроки будет распределена среди 51 прививочного пункта, которые будут оперативно оборудованы на базе учреждений здравоохранения в городах и районах "ДНР".

Пушилин также отметил, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

"Спутник Лайт" — четвертая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19, которая состоит из одного компонента и вводится однократно. По данным РФПИ, её эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после иммунизации.