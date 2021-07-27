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Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины
Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" прибудет в завтра в ОРДО, сообщил "глава ДНР" Денис Пушилин.
"В среду, 28 июля, в республику при поддержке Всероссийской политической партии "Единая Россия" прибывает вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", - написал он в Telegram-канале. - Всего ожидается около 86 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Она также в этот период поступает в ряд регионов Российской Федерации".
По его словам, после прибытия вакцина в кратчайшие сроки будет распределена среди 51 прививочного пункта, которые будут оперативно оборудованы на базе учреждений здравоохранения в городах и районах "ДНР".
Пушилин также отметил, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно.
"Спутник Лайт" — четвертая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19, которая состоит из одного компонента и вводится однократно. По данным РФПИ, её эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после иммунизации.
Теги: Россия, Донбасс, вакцина, ОРДО
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