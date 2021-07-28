В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры

28.07.2021 11:00

В оккупированном Донецке светофоры, размещенные по ул.Артема, ул.Университетской и пр.Ленинскому работают в дежурном режиме. Об этом сообщил называющий себя "главой администрации" города Алексей Кулемзин, передает ОстроВ.

И судя по датам, такой режим светофоров на центральных улицах действует уже около месяца.

"Из-за сильной грозы, которая прошла в Донецке 28 июня, была нарушена работа электронного блока управления автоматизированной системы, которая координировала работу светофоров по средствам проводной связи", - пишет Кулемзин.

Он также сообщил, что на текущий момент ведутся работы по расшифровке электронной схемы координирующего устройства, - "ожидаем поставку необходимых электронных элементов".

Возобновить работу светофоров в прежнем режиме с новым программным обеспечением обещают в течение августа.

Напомним, что в Донецке ранее действовала централизованная система автоматического регулирования светофоров, позволяющая, в частности, делать так называемую "зеленую волну".