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Архив - Донецкая область

В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры

28.07.2021 11:00
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В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры

В оккупированном Донецке светофоры, размещенные по ул.Артема, ул.Университетской и пр.Ленинскому работают в дежурном режиме. Об этом сообщил называющий себя "главой администрации" города Алексей Кулемзин, передает ОстроВ.
И судя по датам, такой режим светофоров на центральных улицах действует уже около месяца.
"Из-за сильной грозы, которая прошла в Донецке 28 июня, была нарушена работа электронного блока управления автоматизированной системы, которая координировала работу светофоров по средствам проводной связи", - пишет Кулемзин.
Он также сообщил, что на текущий момент ведутся работы по расшифровке электронной схемы координирующего устройства, - "ожидаем поставку необходимых электронных элементов".
Возобновить работу светофоров в прежнем режиме с новым программным обеспечением обещают в течение августа.
Напомним, что в Донецке ранее действовала централизованная система автоматического регулирования светофоров, позволяющая, в частности, делать так называемую "зеленую волну".



Теги: Донецк, Донбасс, светофор, поломка
 
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