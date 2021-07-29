"ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"

29.07.2021 13:00

"Минздравы" групппировок "ДНР" и "ЛНР" заявили об утвержденных документах о вакцинации против COVID-19. В отличие от традиционно синхронных действий подконтрольных РФ "властей", здесь были приняты разные решения, сообщает сайт novosti.dn.ua.

Так, в "ДНР" заявили, что будут выдавать документ о вакцинации против COVID-19 с наличием QR-кода. Как утверждается, "минздравом" разработан единый электронный реестр вакцинированных лиц, в который будут вноситься сведения о тех, кто получил прививку против COVID-19.

"Информационный ресурс разработан с целью сбора данных о привитых, а также для предоставления гражданам документа российского образца, где будет отражена информация о получении прививки против COVID-19 с наличием QR-кода", – уверяют в "минздраве ДНР".

Там также добавили, что документ о прохождении вакцинации против COVID-19 с наличием QR-кода можно будет "предъявлять по месту требования при выезде за пределы ДНР".

"Минздрав ЛНР" разработал бланк "Сертификата профилактических прививок", в который вносятся данные о прохождении вакцинации, в том числе от COVID-19. Об этом сообщила главный врач Луганской городской поликлиники №10 Светлана Казарцева.

"Много было вопросов после вакцинации о том, какой документ может получить человек, получивший вакцину. Министерством здравоохранения утверждена форма "Сертификат профилактических прививок". Сюда вносятся все прививки, начиная с детского возраста, так и вакцина против новой коронавирусной инфекции", – сказала главврач.

Она пояснила, что данный сертификат не является обязательным к выдаче, но люди его могут получить, если им нужен документ, подтверждающий прохождение вакцинации.

Судя по фото, сертификат о вакцинации представляет собой бумажную книжечку, которую можно распечатать на обычном принтере. Об электронном реестре или какой-то защите, верификации документа наподобие QR-кода в "минздраве ЛНР" речь не ведут.