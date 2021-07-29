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В Седово спасли очередных "унесенных ветром"
29.07.2021 15:00
Спасатели на лодке догнали и вернули на берег катамаран с пятью отдыхающими в Седово, среди них было двое детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"Водолазы группы водолазно-спасательных работ республиканского спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором, буксировали катамаран с пятью людьми, из них двое детей, на борту, которые отплыли на расстояние 200 метров от берега и не могли самостоятельно вернуться", – сказано в сообщении.
Как отметили в спасательном ведомстве, инцидент произошел 28 июля в районе городского пляжа №1 в курортном поселке Седово.
Ранее сообщалось о спасении четверых человек, в том числе двоих детей, которых унесло в море на надувном матрасе.
Теги: Азовское море, спасение, Седово, ОРДО
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