В Седово спасли очередных "унесенных ветром"

29.07.2021 15:00

Спасатели на лодке догнали и вернули на берег катамаран с пятью отдыхающими в Седово, среди них было двое детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"Водолазы группы водолазно-спасательных работ республиканского спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором, буксировали катамаран с пятью людьми, из них двое детей, на борту, которые отплыли на расстояние 200 метров от берега и не могли самостоятельно вернуться", – сказано в сообщении.

Как отметили в спасательном ведомстве, инцидент произошел 28 июля в районе городского пляжа №1 в курортном поселке Седово.

Ранее сообщалось о спасении четверых человек, в том числе двоих детей, которых унесло в море на надувном матрасе.