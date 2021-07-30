- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область15:30
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"15:00
- В ОРДЛО заявили о получении российской вакцины "Спутник Лайт"14:00
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"13:00
- Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе12:00
Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера
В России телефонные номера сепаратистской мобильной связи "Феникс", работающей в ОРДО, привязали к московскому виртуальному оператору. Об этом информирует справочная служба "Феникса", передает ОстроВ.
Отмечается, что некоторые абоненты сепаратистской мобильной связи получают SMS о том, что к их номеру +38071… привязали альтернативный российский номер с кодом +7958.
"Теперь, набирая российский номер, указанный в SMS, ваши родственники, друзья и коллеги могут беспрепятственно дозвониться до вас из любой точки мира, и разговаривать без ограничений. Это будет совершенно бесплатно для вас. Для вашего собеседника стоимость вызова будет равна тарифу его оператора при звонке в Москву на номер сети любого московского оператора".
В сообщении совершенно другой номер указан как "московский регион, оператор Sprint". А его код в системе позиционируется как "Виртуальный оператор сотовой связи".
Привязка к номерам "Феникса" российского виртуального номера породила вал неправдивой информации о том, что созданный на базе похищенного у "Киевстара" оборудования сепаратистский оператор избавляется от украинского кода +380 и переходит на российский. На самом деле все прежние номера внутри ОРДО сохраняются, просто к некоторым из них привязываются виртуальные, на которые можно звонить из России. О возможности осуществлять с них исходящие звонки пока не сообщается. "Технические возможности виртуального оператора для дальнейшего качественного роста исчерпаны. Переход на российский код сейчас работает в тестовом режиме. Для полноценной работы необходима модернизация оборудования, оплаты ряда лицензий и согласований. Суммы очень серьёзные", - прокомментировал появившиеся слухи называющий себя "депутатом народного совета ДНР" Владислав Бердичевский.
Возможно, этот "эксперимент" реализуется, для обеспечения телефонной связи жителей ОРДЛО, незаконно получивших российские паспорта с российским порталом Государственных услуг. Именно через этот сервис Кремль организует дистанционное голосование "новых русских" оккупированного Донбасса на выборах в Государственную Думу.
Теги: Россия, Донбасс, мобильная связь, ОРДО, Феникс
- «Фени» нет»: Жители ОРДО жалуются на ухудшение работы «Феникса»
- Жители ОРДО проклинают оккупантов и "Феникс" за отключение Vodafone
- Мобильный передел в ОРДО: "Феникс" заявил, что подключил к своей сети более 30 "чужих" станций
- "Люди, что опять с МТС": в Донецке "лежит" украинский оператор: названа реальная причина пропажи связи
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Угроза очередного отключения Vodafone в ОРДО: «вроде как за неуплату»
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область15:30
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"15:00
- В ОРДЛО заявили о получении российской вакцины "Спутник Лайт"14:00
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"13:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июля11:00
- Из-за аварии в Полтавской области задерживаются 8 поездов10:00
- На Луганщине стартует фестиваль «З країни в Україну»09:00
- На МКС произошел инцидент с новым российским модулем08:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе
- Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-19
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?
- Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом