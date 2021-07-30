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Архив - Донецкая область

Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»

30.07.2021 14:00
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Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»

Семь лет назад военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады «Холодный Яр» вместе с бойцами «Правого сектора» освободили город Авдеевку, которая удерживалась НВФ «ДНР» с апреля 2014 года.
Торжественное мероприятие к этому важному в истории города поводу состоится сегодня, 30 июля, в 15.30 на площади у ООШ №6.
Авдеевская городская военно-гражданская администрация приглашает жителей и гостей города присоединиться к мероприятию.



Теги: Донбасс, Авдеевка, освобождение
 
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