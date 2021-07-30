Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»

30.07.2021 14:00

Семь лет назад военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады «Холодный Яр» вместе с бойцами «Правого сектора» освободили город Авдеевку, которая удерживалась НВФ «ДНР» с апреля 2014 года.

Торжественное мероприятие к этому важному в истории города поводу состоится сегодня, 30 июля, в 15.30 на площади у ООШ №6.

Авдеевская городская военно-гражданская администрация приглашает жителей и гостей города присоединиться к мероприятию.