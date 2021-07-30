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Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области

30.07.2021 12:00
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Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сегодня, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов. Об этом накануне заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина24, передает Укринформ.
"Заседание, которое будет завтра, оно будет на территории Донецкой области, повестка дня сформирована, президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и тд. Восемь вопросов завтра будем рассматривать", - сказал Данилов в кулуарах Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ.
По словам Данилова, практика выездных заседаний будет регулярной для привлечения к заседаниям СНБО органов самоуправления.



Теги: Донецкая область, СНБО, заседание
 
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