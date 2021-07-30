Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия

30.07.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия

За год перемирия на Донбассе на территории самопровозглашенной "ДНР" погибли 73 человека. Об этом заявила так называемый омбудсмен Дарья Морозова, передает Корреспондент.net.
"С 27 июля 2020 года, когда вступили в силу меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе, в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 68 военнослужащих "ДНР" и пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 84 защитника "республики" и 15 гражданских лиц", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, перемирие, потери, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх