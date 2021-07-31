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Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля
31.07.2021 11:00
671 человек и 103 транспортных средства пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка в пятницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 66 транспортных средств и 404 человека. В подконтрольные Украине районы выпущено 37 автомобилей и 267 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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