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Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске
Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что на выездном заседании совета в Краматорске было рассмотрено восемь вопросов, сообщает LIGA.
Первый вопрос – вопрос реализации госполитики в сфере защиты госграницы. Был заслушан доклад министра внутренних дел. "Было принято решение... Есть задание, которое поставил президент — в ближайшее время привести в соответствие все наши границы", – сказал Данилов.
Второй вопрос — состояние системы здравоохранения. "Речь шла о том, что наша система здравоохранения должна быть готова к тем вызовам, которые в ближайшее время могут ожидать не только нашу страну и все общество, и мы должны к этому тщательно готовиться", – сказал Данилов.
Третий вопрос — состояние водных ресурсов страны. Отдельный вопрос касался поверхностных вод и вод, которые использует промышленность. "Президент Зеленский сделал акцент на бездействии нашей экологической службы", – сказал Данилов. По его словам, на ближайшем заседании СНБО планируют заслушать руководство службы. Данилов отметил, что водоканалы, которые находятся в коммунальной собственности, сегодня – самые большие "загрязнители", и с этим вопросом нужно разбираться.
Отдельный доклад был о качестве воды. По словам секретаря СНБО в Украине будет внедрен "публичный мониторинг" воды, чтобы жители всех регионов Украины понимали, какую воду они пьют.
Данилов сообщил, что во всех школах и детсадах проверяется качество водоснабжения и канализации. На этом заседании, по его словам, было принято решение обеспечить централизованной канализацией все школы и детсады.
Также обсуждался вопрос орошения в сельском хозяйстве.
Четвертый вопрос — об угрозе монополизации в энергетической сфере.
Пятый вопрос — применение персональных санкций. Был дополнен санкционный список контрабандистов. В этот раз дополнение предложило МВД, а не СБУ. В список включены гражданин Германии Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец. Также в список вошли 24 компании, которые аффилированы с указанными лицами.
Шестой вопрос — о стратегии внешнеполитической деятельности.
Седьмой — о направлении национального персонала для участия Украины в операции Евросоюза в Боснии и Герцеговине.
Восьмой вопрос — вопрос работы Укрзализныци. "Мы обращаем внимание, что там на сегодняшний день есть довольно опасные с точки зрения нацбезопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении стабильного функционирования этой системы", – сказал Данилов. СНБО поручил Кабмину разобраться в этом вопросе и принять кадровые решения.
Кроме того был рассмотрен вопрос сокращения выбросов в атмосферу. Данилов напомнил, что Украина выполнила первую часть обязательств по Парижскому климатическому соглашению. "Сейчас мы берем второй пулл обязательств. По поручению президента, мы должны сокращать выбросы и развивать зеленую экономику..." – сказал Данилов.
Теги: Донбасс, Краматорск, СНБО, итоги, заседание
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