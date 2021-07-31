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В Донецкой области произошел взрыв на шахте
31 июля в 4:15 утра в поселке Удачное Покровского района Донецкой области на шахте ШУ "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв, сообщает Цензор.НЕТ.
Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность.
В результате взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь.
Создана комиссия по расследованию причин аварии. Семьям пострадавших оказывается поддержка.
В Метинвесте выражают соболезнования семье погибшего.
Теги: Донбасс, шахта, взрыв, жертва, Покровский район
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