- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля11:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе
Украинский военный получил осколочное ранение, его состояние средней тяжести. Об этом сообщается на facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток".
"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила о действиях террористов представителям ОБСЕ.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- Боевики стреляли много, но бестолково
- Перемирие со слезами: за минувшие сутки погибли двое украинских военных
- Доллар упал и застыл, евро идет вверх
- В Мариуполе 25-летний парень решил покончить с собой
- В Авдеевке в среду ранена мирная жительница
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля11:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля15:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля11:00
- В Минздраве оценили коллективный COVID-иммунитет украинцев10:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей
- Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)
- В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область