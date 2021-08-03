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Архив - Донецкая область

В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе

03.08.2021 10:00
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В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе

87 мирных жителей Донбасса стали жертвами нарушений с 27 июля 2020 года, когда вступили в силу договоренности о режиме прекращения огня. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 2 августа.
Так, за последние две недели (в отчетный период 12-25 июля) СММ подтвердила сообщения о двух мирных жителях, получивших осколочные ранения. По одному в Донецкой и Луганской областях соответственно.
"Таким образом, с 27 июля 2020 года общее количество подтвержденных жертв среди гражданского населения достигло 87 человек, в том числе 69 раненых в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств (133 и 49 жертв соответственно за период с 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года)", - говорится в отчете.



Теги: Донбасс, ОБСЕ, мирные жители, пострадавшие, режим тишины
 
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