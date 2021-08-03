- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля11:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе
87 мирных жителей Донбасса стали жертвами нарушений с 27 июля 2020 года, когда вступили в силу договоренности о режиме прекращения огня. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 2 августа.
Так, за последние две недели (в отчетный период 12-25 июля) СММ подтвердила сообщения о двух мирных жителях, получивших осколочные ранения. По одному в Донецкой и Луганской областях соответственно.
"Таким образом, с 27 июля 2020 года общее количество подтвержденных жертв среди гражданского населения достигло 87 человек, в том числе 69 раненых в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств (133 и 49 жертв соответственно за период с 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года)", - говорится в отчете.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, мирные жители, пострадавшие, режим тишины
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью
- Порошенко на встрече с президентом ПА ОБСЕ предложил необычную идею по восстановлению Донбасса
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов РЭБ «Торн»
- Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
- ОБСЕ установила камеры наблюдения возле Широкино и ДАПа
- В ОБСЕ констатируют сохранение опасной ситуации в Донецкой области из-за постоянных обстрелов
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час09:00
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля11:00
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса18:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа14:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- На мариупольском пляже пройдет масштабный музыкальный фестиваль10:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса17:00
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа15:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля
- Народный синоптик рассказал о погоде в августе
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа
- Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса