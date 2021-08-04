В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке

04.08.2021 10:00

Вчера вечером в оккупированном Донецке произошло ДТП. На ул. Разенкова машина влетела в МАФ на остановке общественного транспорта. Об этом пишут в соцсетях, сообщает Восточный вариант.

«На ул. Разенкова машина влетела в ларек на остановке. Ларек развалился», — пишут жители ОРДО.

Очевидцы сообщают, что водитель сбежал с места аварии. Пострадал ли кто-либо при инциденте, неизвестно.