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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке

04.08.2021 10:00
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В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке

Вчера вечером в оккупированном Донецке произошло ДТП. На ул. Разенкова машина влетела в МАФ на остановке общественного транспорта. Об этом пишут в соцсетях, сообщает Восточный вариант.
«На ул. Разенкова машина влетела в ларек на остановке. Ларек развалился», — пишут жители ОРДО.
Очевидцы сообщают, что водитель сбежал с места аварии. Пострадал ли кто-либо при инциденте, неизвестно.



Теги: Донецк, остановка, ДТП, киоск
 
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