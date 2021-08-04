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В Волновахе ураган повредил новый стадион
04.08.2021 12:00
Сильный ливень и ураганный ветер вчера, 3 августа, во второй половине дня повалил много деревьев, срывал крыши, остановил движение транспорта и повредил линии электросетей в прифронтовой Волновахе. Об этом сообщает ВГА Волновахи.
Также, из-за непогоды был поврежден построенный стадион «Народный», а именно повалены трибуны и поврежден забор, после обследования поврежденные элементы будут восстановлены или отремонтированы за счет подрядной организации в случае обнаружения брака.
"Просим жителей Волновахской громады сохранять спокойствие", — попросили в администрации.
Теги: Донбасс, Волноваха, стадион, ураган, повреждения
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