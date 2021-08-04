В Волновахе ураган повредил новый стадион

04.08.2021 12:00

Сильный ливень и ураганный ветер вчера, 3 августа, во второй половине дня повалил много деревьев, срывал крыши, остановил движение транспорта и повредил линии электросетей в прифронтовой Волновахе. Об этом сообщает ВГА Волновахи.

Также, из-за непогоды был поврежден построенный стадион «Народный», а именно повалены трибуны и поврежден забор, после обследования поврежденные элементы будут восстановлены или отремонтированы за счет подрядной организации в случае обнаружения брака.

"Просим жителей Волновахской громады сохранять спокойствие", — попросили в администрации.