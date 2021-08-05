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Архив - Донецкая область

Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось до трех

05.08.2021 08:00
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Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось до трех

В ожоговом отделении Горбольницы №3 Краматорска умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте шахтоуправления «Покровское». Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"В ожоговом отделении Краматорской больницы № 3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва на шахтоуправлении "Покровское".
Напомним, 31 июля около 5 часов утра в северном полевом конвейерном штреке Шахтоуправления "Покровское" на горизонте 815 м произошел взрыв. С травмами и ожогами различной степени сложности 10 горняков были направлены в медицинские учреждения Покровска и Краматорска. Троих пострадавших спасти не удалось - из-за полученных травм они скончались в больницах.



Теги: Донбасс, шахта, взрыв, жертвы
 
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