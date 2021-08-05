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Архив - Донецкая область

В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака

05.08.2021 14:00
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В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака

В Зайцево, поселке, который раньше входил в г. Горловка и сейчас разделен линией фронта, появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака. Об этом Восточный вариант сообщает со ссылкой на ВГА поселка.
И Чубенко и Рыбак были убиты членами НВФ "ДНР". Степану Чубенко на момент убийства было 16 лет. Его задержали в в июле 2014 года в Донецке из-за сине-желтой ленты. Позже он был убит.
Владимир Рыбак, в 2014 году в самом начале боевых действий в Горловке сорвал "флаг ДНР" со здания городского совета и был жестоко убит "ополченцами".



Теги: Донбасс, улица, переименование, Зайцево
 
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