- Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)15:00
- В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака14:00
- Украина в СЦКК обвинила НВФ в фейковости данных о ранениях мирных жителей ОРДЛО12:00
- За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен10:00
- Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось (ДОПОЛНЕНО)08:00
- В Волновахе ураган повредил новый стадион12:00
- В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке10:00
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)
Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Дом".
"Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считаешь, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы русские", то это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Ради своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет.
Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Эта земля будет деоккупирована", - сказал он.
Теги: интервью, ОРДЛО, Зеленский
- Анастасия Приходько: Лобода – вульгарная и пошлая
- "Дом-2": шокирующее признание Алессандро Матераццо
- Сукачев созрел для "Игоря Ивановича"
- Дантес и Олейник готовят демографический взрыв
- Вячеслав Бутусов пострадал от экстремальной зимней погоды
- "Плейбой" Юрий Киселев: "В Японии жевал лед и плакал от счастья!"
- Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)15:00
- В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака14:00
- Украина в СЦКК обвинила НВФ в фейковости данных о ранениях мирных жителей ОРДЛО12:00
- За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен10:00
- Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось (ДОПОЛНЕНО)08:00
- В Волновахе ураган повредил новый стадион12:00
- В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке10:00
- СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов12:00
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)15:00
- В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака14:00
- Украина в СЦКК обвинила НВФ в фейковости данных о ранениях мирных жителей ОРДЛО12:00
- За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен10:00
- Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось (ДОПОЛНЕНО)08:00
- В Ростовской области ужесточили антиковидные ограничения17:00
- Жан Беленюк завоевал первое "золото" для Украины на олимпиаде в Токио-202016:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа15:00
- Швейцария открыла границу для украинцев14:00
- Экс-воин "Айдара" пытался взорвать Кабмин13:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым
- В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру
- В Волновахе ураган повредил новый стадион
- СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
- Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости
- Экс-воин "Айдара" пытался взорвать Кабмин