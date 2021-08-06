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Боевики ранили мирного жителя Красногоровки
06.08.2021 10:00
Утром 5 августа боевики обстреляли жилой район города Красногоровка в Донецкой области. Один гражданский житель получил ранение. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Обстрел Красногоровки происходил примерно с 07:20 до 08:00. Снаряды попадали, в частности, в жилой район города.
По информации Кириленко, обстрелы повредили квартиру в многоэтажке по улице Восточной. Ранен мужчина 1965 года рождения.
Теги: Донбасс, ранение, Красногоровка, обстрел, боевики
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