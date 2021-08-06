Мариуполь подключился к туристическому проекту MoreInfo

06.08.2021 16:00

ККП m.EHUB и разработчики навигационной системы презентовали в Мариуполе информационно-туристический проект MoreInfo. Благодаря новой системе туристическая инфраструктура Мариуполя станет еще более удобной, простой и ориентированной на жителей и гостей города, сообщает mariupolrada.gov.ua.

Проект MoreInfo направлен одновременно на решение 3 основных задач: развитие городской системы навигации; помощь туристу в получении достоверной информации о объекте на удобном для туриста языке; получение статистических данных для органа, деятельность которого направлена на развитие туризма в каждом конкретном регионе.

Для решения всех этих задач была разработана табличка которая устанавливается на памятниках культуры и архитектуры, на фасадах зданий или на специальную стелу.

Основные элементы присутствующие на табличке: краткое описание объекта на двух основных, используемых в регионе, языках ; шрифт Брайля, который дублирует текст таблички; qr — код который ведет на специально разработанный для проекта сайт (moreinfo.ua или moreinfo.kz) , на сайте есть информация о объекте на 6-ти стандартных языках (Русский/Английский/Немецкий/Французский/Китайский + основной для региона); nfc- метка которая помогает туристу получить информацию без доступа к интернету; озвучка текста на 6-ти стандартных языках (Русский/Английский/Немецкий/Французский/Китайский + основной для региона).

При установке 7-ми и более табличек в одном городе — получается целый навигационный маршрут и любой турист может пройти по маршруту, получив всю интересующую информацию.