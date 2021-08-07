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В Донецке загорелся мусорный полигон
07.08.2021 10:00
Во временно оккупированном Донецке загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил оккупационный "мэр" города Алексея Кулемзина.
По его словам произошло возгорание твердых бытовых отходов на полигоне "Чулковский" на территории 5 тыс. кв.м.
На данный момент ведутся работы по локализации и тушению очагов возгорания.
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, мусор, полигон
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