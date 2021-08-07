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Архив - Донецкая область

В Донецке загорелся мусорный полигон

07.08.2021 10:00
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В Донецке загорелся мусорный полигон

Во временно оккупированном Донецке загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил оккупационный "мэр" города Алексея Кулемзина.
По его словам произошло возгорание твердых бытовых отходов на полигоне "Чулковский" на территории 5 тыс. кв.м.
На данный момент ведутся работы по локализации и тушению очагов возгорания.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, мусор, полигон
 
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