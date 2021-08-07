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В ГПСУ рассказали о работе КПВВ на Донбассе в пятницу, 6 августа
07.08.2021 15:00
В пятницу почти 3 тысячи человек прошли через линию разграничения на 2-х КПВВ Донбасса, работавших в этот день. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.
По данным представителя ГПСУ, на КПВВ “Новотроицкое” в течение дня на временно оккупированную территорию проследовали 332 человека и 27 машин, а в обратном направлении – 220 граждан и 35 автомобилей.
На КПВВ “Станица Луганская за 8 часов пересечения в сторону временно оккупированного Луганска прошли 1 325 человек, а на свободную украинскую территорию — 847.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ОРДЛО
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