В ОРДО провели "зарядку с РФ"

07.08.2021 17:00

Спортивный фестиваль «Зарядка_РФ» прошел в оккупированном Донецке. Мероприятие объединило тысячи жителей ОРДО, участники из ОРЛО и России присоединились онлайн, сообщают местные СМИ.

Площадкой для проведения зарядки в Донецке стал центральный парк культуры и отдыха имени Щербакова, куда пришли порядка 2000 человек. Также на площади были установлены мониторы, которые вели трансляцию мероприятий из Московской области, Краснодара и ОРЛО. Зарядка продолжалась на протяжении получаса.

Отмечается, что мероприятие было организовано при поддержке партии «Единая Россия».